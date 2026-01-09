Calciomercato Torino: ecco la prima ufficialità, avanti tutta per Ricardo

Il calciomercato del Torino è cominciato o no? Più o meno. La prima ufficialità è arrivata, ma non si tratta di un'ufficialità vera e propria. Gianluca Petrachi dal suo arrivo ha cominciato a pensare in un'unica direzione: come migliorare il 3-5-2 di Baroni? Intanto le basi sono chiare, almeno a livello di modulo e di allenatore. Capire le necessità non è poi così complicato: numericamente un difensore è la priorità, mentre a livello qualitativo un modulo con un solo elemento su tutta la fascia deve necessariamente puntare in quella direzione. Così la società granata si è mossa tenendo conto di questi aspetti: i profili cercati e su cui si hanno buone informazioni rispecchiano proprio queste descrizioni. Nel mentre, una prima ufficialità...