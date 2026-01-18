Calciomercato Torino, ecco Obrador: lo spagnolo è sbarcato in città

Era atteso in città per le visite mediche e per completare il passaggio in granata, ora è arrivato. Rafael Obrador si prepara a diventare un nuovo giocatore del Torino. L'ormai ex giocatore del Benfica ha assistito da spettatore al match di questa sera contro la Roma nella sfida valida per il ventunesimo turno del campionato di Serie A 2025-2026. Come confermato dal presidente Urbano Cairo nelle interviste postpartita, lo spagnolo sosterrà al più presto le visite mediche e porrà la firma sul contratto che lo legherà al club granata: Obrador? “Ha visto la partita con noi, ora farà le visite. Poi abbiamo altre cose, appena abbiamo concretezza le annunciamo”.