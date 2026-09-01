Tommaso Gabellini lascia il Torino e riparte dal Forlì. L'attaccante classe 2006 si trasferisce in prestito secco per una stagione, dopo aver bruciato le tappe in granata ed essersi affacciato anche in prima squadra. Il debutto è arrivato nel 2025 sotto la guida di Paolo Vanoli, mentre quest'estate ha preso parte anche al ritiro di Pinzolo con il gruppo di Ignazio Abate. In Primavera ha costruito gran parte del proprio percorso, totalizzando 103 presenze, 32 gol e 6 assist. Ora per Gabellini si apre una nuova tappa al Forlì, dove potrà misurarsi con il calcio dei grandi e continuare il proprio percorso di crescita.

L'annuncio del Torino

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Forlì Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso. Il Torino saluta Tommaso con un affettuoso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".