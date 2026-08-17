Il punto settimanale sul calciomercato del Torino: per blindare Cacciamani, ascoltare le proposte per Gineitis
L'analisi di Torino - Carrarese 1-0
CALCIOMERCATO TORINO: IL PUNTOTutta la necessità del Torino di fare cessioni si riversa, in realtà, in un nuovo acquisto: oggi arriva Lucas Perri per completare l'iter che lo renderà un giocatore del Torino. A fronte di un'entrata, dichiarata da Petrachi all'inizio del calciomercato del Torino, il club granata deve stare attento anche alle uscite. Per provare a fare anche gli altri colpi necessari (un difensore, un esterno e un centrocampista), servono anche partenze. I giocatori attenzionati, esuberi a parte, sono chiari. E su di loro ci sono anche diverse richieste...
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