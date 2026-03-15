Calciomercato Torino, il River Plate mette gli occhi su Simeone: le ultime

Giovanni Simeone è uno dei pilastri del Torino di D’Aversa. Il centravanti argentino ha realizzato 7 reti da quando veste la casacca granata superando i 6 gol segnati realizzati con la maglia del Napoli (in 83 gare). I gol decisivi e la buona continuità trovata in questa stagione, hanno suscitato l’interesse di diverse squadre per il numero 18 granata. Sul giocatore è arrivato l’interesse soprattutto di un club argentino. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Simeone è il nuovo nome per l’attacco del River Plate. Il Cholito sarebbe una “priorità assoluta” per il nuovo tecnico dei Millionarios Coudet. Il club di Buenos Aires a giugno potrebbe presentare un’offerta importante a Cairo per provare a strappargli il suo centravanti e riportarlo dove tutto ha avuto inizio. Il classe ‘95 è cresciuto proprio nel vivaio del River disputando due stagioni in prima squadra prima di lasciare l’Argentina e approdare in Italia.