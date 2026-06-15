Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino
CAMOLESE FOTO

San Mauro, Camolese: "Il Toro ha tanti tifosi che portano avanti la nostra storia (VIDEO)

"Il comune spinge per il partenariato pubblico-privato dello stadio" Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un approfondimento sullo stadio Olipico Grande Torino, in particolar modo sull'iter dell'impianto. Un’interrogazione in consiglio comunale contribuisce a fare ulteriore chiarezza sulle aspettative della Città, che cerca una soluzione da un anno: "Il Torino ci ha promesso una proposta di partenariato, abbiamo scritto alla società granata di depositarla a breve". Questa la risposta dell'assessore Carretta che "ha risposto là dove poteva rispondere". Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sul mercato in entrata: sarà asta questa estate per Esposito (serviranno 15 milioni) con il Como in pole per l'ex Inter, ma servirà prima cedere prima di acquistare.

tuttosport rassegna

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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