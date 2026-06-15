"Il comune spinge per il partenariato pubblico-privato dello stadio" Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un approfondimento sullo stadio Olipico Grande Torino, in particolar modo sull'iter dell'impianto. Un’interrogazione in consiglio comunale contribuisce a fare ulteriore chiarezza sulle aspettative della Città, che cerca una soluzione da un anno: "Il Torino ci ha promesso una proposta di partenariato, abbiamo scritto alla società granata di depositarla a breve". Questa la risposta dell'assessore Carretta che "ha risposto là dove poteva rispondere". Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sul mercato in entrata: sarà asta questa estate per Esposito (serviranno 15 milioni) con il Como in pole per l'ex Inter, ma servirà prima cedere prima di acquistare.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.