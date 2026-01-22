Calciomercato Torino: niente Posch, il difensore vola in Germania

Stefan Posch vola in Germania. Il difensore austriaco sarà un nuovo giocatore del Mainz dopo essere stato riscattato dal Como. I lariani hanno riscattato il cartellino di Posch dal Bologna e lo ha contestualmente ceduto in prestito al Mainz fino a giugno. Lo ha reso noto il club lombardo, ufficializzando contestualmente il riscatto del cartellino dell'austriaco dal club emiliano e il passaggio in Bundesliga: "Il Como conferma che, a seguito dell'adempimento dell'obbligo di acquisto, il trasferimento di Stefan Posch dal Bologna è ora definitivo. Posch, che ha militato nel Como in questa stagione, passerà ora in prestito Mainz fino alla fine della stagione".