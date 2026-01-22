Stefan Posch vola in Germania. Il difensore austriaco sarà un nuovo giocatore del Mainz dopo essere stato riscattato dal Como. I lariani hanno riscattato il cartellino di Posch dal Bologna e lo ha contestualmente ceduto in prestito al Mainz fino a giugno. Lo ha reso noto il club lombardo, ufficializzando contestualmente il riscatto del cartellino dell'austriaco dal club emiliano e il passaggio in Bundesliga: "Il Como conferma che, a seguito dell'adempimento dell'obbligo di acquisto, il trasferimento di Stefan Posch dal Bologna è ora definitivo. Posch, che ha militato nel Como in questa stagione, passerà ora in prestito Mainz fino alla fine della stagione".
Calciomercato Torino: niente Posch, il difensore vola in Germania
Calciomercato Torino: niente Posch, il difensore vola in Germania
Il difensore viene ceduto in prestito al Mainz fino al termine della stagione
Il Como avrebbe dovuto esercitare l'obbligo di riscatto per Posch a giugno, tuttavia ha deciso di anticipare l'operazione per poterne controllare la gestione fin da subito: nelle casse del Bologna, che lo ha dunque ceduto in via permanente, vanno 5,5 milioni di euro. Sfuma così un obiettivo del Torino in questa sessione invernale di calciomercato. Con l'austriaco ormai svanito, il ds granata Gianluca Petrachi sta valutando altri profili per rinforzare la difesa di Baroni come Simic del Partizan Belgrado e Jappert del Barracas.
