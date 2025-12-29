Calciomercato Torino, Petrachi non fa nomi. Qualcun altro però sì…

Il Torino si attiva "di nascosto" per un profilo in difesa, ma le altre parti in gioco non hanno nessuna paura a svelarne i piani

Davide Bonsignore Redattore 29 dicembre - 12:00

"Il mercato di gennaio è un mercato difficilissimo", ha sentenziato Petrachi, in quello che ad occhi disattenti può sembrare un tentativo di mettere le mani avanti ma che in realtà si sa essere semplicemente la verità. A gennaio è difficile comprare i giocatori migliori, perché tutte le squadre tendono a tenerli - a meno di richieste esplicite da parte dei singoli - ed è complicato accordarsi sulle formule, tra chi vorrebbe trasferimenti a titolo definitivo, chi opzioni di riscatto e chi invece vorrebbe solo far giocare di più i propri talenti ma senza neanche avvicinarsi alla possibilità di poterne perdere il controllo. In questo contesto, il Torino se vorrà migliorarsi dovrà essere bravo a sfruttare tutte le occasioni che il calciomercato presenterà per profili funzionali alla propria rosa. Uno di questi, i granata forse l'hanno già individuato. Ma nella discrezione di Petrachi, le parole di qualcun altro delineano la situazione...

Calciomercato Torino: "Piace Marianucci" — "Nomi non ne faccio e non ne ho fatti", ha ribadito Petrachi nei minuti che hanno preceduto Torino-Cagliari, nel tentativo di mantenere nascosti gli obiettivi e i movimenti del Torino. Non è stato altrettanto discreto Mario Giuffredi, l'agente di Marianucci, che ha confermato quello che già si poteva immaginare: "Marianucci è migliorato con Conte, è vero che piace al Torino. Tra qualche giorno faremo considerazioni in attesa di parlare con Manna ed il ragazzo per capire la destinazione migliore. Credo che il Napoli voglia darlo in prestito secco perché resta nei pensieri del club, magari per tornare in azzurro con sei mesi di attività alle spalle e con minutaggio”. L'agente del difensore partenopeo ha spiegato come in un salto di qualità del genere sia da mettere in conto un minutaggio basso, ma che sia anche necessario assumersi dei rischi "per ambire a qualcosa di importante". Così, l'interesse del Torino per il giocatore è concreto. Il club granata, tuttavia, potrebbe avere concorrenza.

Cremonese sul giocatore, il ds conferma: "A noi piacciono i giovani" — Che Marianucci sia un giocatore interessante è una cosa chiara a tutti. Il classe 2004 in una stagione all'Empoli si è messo in mostra per solidità e prospettiva, portando il Napoli a investirci parecchio: si parla di un'operazione da circa 10 milioni di euro complessivi. Sia per le cifre versate, sia per la futuribilità del giocatore, il club partenopeo non vorrebbe privarsi definitivamente del suo cartellino: De Laurentiis e il suo staff puntano ad ottenere un prestito secco semestrale per far giocare Marianucci ma senza rischiare di perderlo. Proprio questa potrà essere una chiave importante per stabilire il futuro del giocatore: su di lui c'è un altro club di Serie A. "Marianucci è giovane e a noi piacciono i giovani. Quest’anno ha giocato pochissimo a causa del livello molto alto del Napoli. È un profilo che può interessare sicuramente”, ha confermato il ds della Cremonese Simone Giacchetta. Si può già ipotizzare un duello Cremonese-Torino per il giocatore in questa sessione di calciomercato, con la differenza che ai lombardi potrebbe anche andare bene un prestito semestrale, sul quale punta il Napoli, mentre i granata si affidano a quanto affermato dal proprio ds: "Marianucci è di sicuro un giocatore interessante, un giovane che sta facendo benissimo, ma c'è un presupposto per questo mercato: non voglio giocatori di passaggio. Mi piacerebbero giocatori che arrivano con l'idea di rimanere a lungo, perché solo così si instaura un senso di appartenenza". Perché il Toro possa concretamente avvicinarsi al giocatore, c'è bisogno che anche il Napoli cambi le proprie prospettive: il mercato non è ancora iniziato e già alcuni nodi sembrano molto stretti.