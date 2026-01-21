Calciomercato Torino: Ricardo sfuma, Ngonge in bilico?

Dopo l’arrivo di Obrador, l’impressione era che il Torino avesse finalmente cambiato marcia e fosse pronto a chiudere alcune delle piste avviate nei giorni precedenti. Le cose, però, hanno preso un’altra piega: per David Ricardo dal capoluogo piemontese si è alzata la fumata nera, mentre da Mosca è arrivata quella bianca, e ora Petrachi è chiamato a muoversi con rapidità per consegnare a Marco Baroni i rinforzi necessari in difesa.