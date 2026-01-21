Dopo l’arrivo di Obrador, l’impressione era che il Torino avesse finalmente cambiato marcia e fosse pronto a chiudere alcune delle piste avviate nei giorni precedenti. Le cose, però, hanno preso un’altra piega: per David Ricardo dal capoluogo piemontese si è alzata la fumata nera, mentre da Mosca è arrivata quella bianca, e ora Petrachi è chiamato a muoversi con rapidità per consegnare a Marco Baroni i rinforzi necessari in difesa.
Calciomercato Torino: Ricardo sfuma, Ngonge in bilico?
I nomi sul taccuino di Petrachi—
Tra i nuovi profili seguiti spunta Kevin Jappert, difensore argentino in possesso di passaporto italiano, di proprietà del Barracas Central e attualmente in prestito all’Atlético de Rafaela. Restano nel mirino anche Coppola e Marianucci, ma la concorrenza si è fatta più serrata: Fiorentina e Milan seguono da vicino Coppola, mentre la Cremonese punta a chiudere per Marianucci. È in fase di stallo anche la trattativa per Matteo Prati, legata a un possibile scambio con Anjorin: sul centrocampista sardo sono arrivate nuove offerte da diversi club di Serie A, mentre il club rossoblù non sembra del tutto convinto del profilo del giocatore granata come eventuale contropartita. Sul fronte delle uscite, infine, potrebbe muoversi qualcosa per Cyril Ngonge. Secondo l’esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, il Maiorca sta spingendo per portare al più presto l’attaccante del Torino in Spagna.
