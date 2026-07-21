Il Torino guarda al futuro e piazza un nuovo colpo per il proprio settore giovanile. Il club granata ha infatti acquistato a titolo definitivo Filip Danilowski, classe 2010 proveniente dalla Akademia Piłkarska TALENT Białystok. Il contratto è già stato depositato in Lega Serie A e il giovane polacco inizierà la sua avventura con la formazione Under 17.

Il centrocampista è considerato uno dei profili più interessanti della sua annata in Polonia. Il Torino ha deciso di puntare sulle sue qualità, inserendolo in un gruppo che rappresenta uno dei passaggi fondamentali della crescita dei giovani granata. Per Danilowski sarà la prima esperienza lontano dal calcio polacco, un’occasione per misurarsi con un nuovo ambiente e con metodologie diverse. Un investimento in prospettiva per il club, che continua a rafforzare il proprio vivaio con talenti internazionali da accompagnare nel percorso verso il calcio professionistico.