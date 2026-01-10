Calciomercato Torino, risvolto clamoroso? Una squadra di Serie A su Duvan Zapata

Non ancora una trattativa, ma un'idea: è quanto basta per smuovere emozioni forti e contrastanti. Certo, Duvan Zapata non è più quello di una volta, l'infortunio l'ha condizionato e ancora non è tornato al 100%. Ma stiamo sempre parlando di Duvan Zapata: un giocatore che è arrivato con umiltà, nonostante i grandi gol segnati in Serie A, e che con impegno, costanza, dedizione e una grande quantità di reti si è fatto amare dal proprio popolo, quello granata, conquistando anche la fascia da capitano e l'importantissimo compito di leggere i nomi degli Invincibili il 4 maggio. Non sono tanti i giocatori che possono vantare quest'emozione: lui è uno di questi. E adesso può partire? A livello di campo, forse, per quanto si è visto oggi, il Toro non perderebbe il profilo più indispensabile. Ma a livello di spogliatoio? Si può dire lo stesso? L'idea che il calciomercato del Torino possa vedere la partenza di Zapata...