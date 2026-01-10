Calciomercato Torino, risvolto clamoroso? Una squadra di Serie A su Duvan Zapata

Non ancora una trattativa, ma un'idea: è quanto basta per smuovere emozioni forti e contrastanti. Certo, Duvan Zapata non è più quello di una volta, l'infortunio l'ha condizionato e ancora non è tornato al 100%. Ma stiamo sempre parlando di Duvan Zapata: un giocatore che è arrivato con umiltà, nonostante i grandi gol segnati in Serie A, e che con impegno, costanza, dedizione e una grande quantità di reti si è fatto amare dal proprio popolo, quello granata, conquistando anche la fascia da capitano e l'importantissimo compito di leggere i nomi degli Invincibili il 4 maggio. Non sono tanti i giocatori che possono vantare quest'emozione: lui è uno di questi. E adesso può partire? A livello di campo, forse, per quanto si è visto oggi, il Toro non perderebbe il profilo più indispensabile. Ma a livello di spogliatoio? Si può dire lo stesso? L'idea che il calciomercato del Torino possa vedere la partenza di Zapata...
Calciomercato Torino, un club di A su Zapata: i dettagli—
A svelare questo risvolto improvviso è Gianluca Di Marzio: Duvan Zapata è un'idea di mercato di un club di Serie A. Il Genoa avrebbe visto nel colombiano una pedina interessante come rinforzo per il proprio reparto offensivo. Ad oggi non si può parlare di trattativa, né avviata né, forse, neanche alla fase precedente. Senz'altro, però, è un'idea di mercato da parte del club rossoblù che, con un giocatore d'esperienza come il capitano granata, potrebbe certamente rivoluzionare il proprio modo di attaccare, trovando un profilo di grande spessore caratteriale, tecnico e tattico. Indipendentemente dal fatto che le condizioni di Zapata non siano ancora tornate quelle di una volta - e chissà se potrà mai tornare a quei livelli - la presenza - sia negli spogliatoi, sia in campo - del colombiano sposta gli equilibri: il numero 91 granata è un giocatore di spessore a livello di gol, sì, ma anche a livello di prestanza fisica e di carisma. A prescindere, un valore aggiunto per chi ce l'ha. E il Genoa avrebbe l'intenzione di riportarlo nel capoluogo ligure, dopo l'esperienza del colombiano alla Sampdoria. Ma al momento, è soltanto un'idea...
