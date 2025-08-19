Calciomercato Torino, Sanabria a un passo dalla Cremonese: affare da 2.5 milioni

Antonio Sanabria è ormai a un passo dal trasferimento alla Cremonese . Un segnale concreto del suo imminente addio è arrivato con la mancata convocazione da parte di Marco Baroni per la sfida di Coppa Italia vinta ieri sera dal Torino 1-0 contro il Modena.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione è ai dettagli finali: il Torino incasserà circa 2,5 milioni di euro più bonus . Manca soltanto il via libera del club granata: in quel caso, l’attaccante paraguaiano sosterrà già domani le visite mediche.

Si chiude così l’avventura di Sanabria sotto la Mole, iniziata nel 2021 con Davide Nicola in panchina e arricchita da 30 gol e 11 assist in 143 presenze. Proprio Nicola lo ritroverà ora a Cremona, dopo aver condiviso con lui le esperienze sia al Torino che al Genoa.