Da gennaio in poi, Arthur Spadoni ha proseguito la sua stagione ad Avellino e, anche nel suo prossimo futuro, ballerà con i Lupi irpini. Il club, che recentemente ha affidato la panchina ad Alessandro Nesta, ha infatti esercitato il riscatto del cartellino del classe 2007, che aveva già salutato Torino nel mercato di riparazione.

La prima parte di stagione, a tinte granata, lo ha visto raccogliere 10 presenze, senza però trovare continuità di minutaggio. Dal suo arrivo in Campania, però, nel campionato Primavera 2, in prestito con diritto di riscatto, ha invertito la marcia con 14 gettoni impreziositi da ben 7 reti, trascinando i suoi ai playoff, fino a quel momento mai raggiunti. Prestazioni che hanno convinto l'Avellino a esercitare l'acquisto a titolo definitivo: "L’U.S. Avellino 1912, al termine dei periodi prestabiliti dalla F.I.G.C. nei quali poter esercitare i diritti di opzione e contro-opzione, rende note le operazioni effettuate: Arthur Spadoni: il club ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Il calciatore è divenuto a titolo definitivo dell’U.S. Avellino 1912, legandosi alla società con un contratto che scadrà il 30/06/2028".

Spadoni, un anno fa il gol scudetto Under 18

Un anno fa, il 12 giugno 2025, fu Spadoni ad aggiungere un titolo all'albo d'oro granata con il gol che valse lo scudetto Under 18. Siglò lui la rete di testa, su assist di Tommaso Gatto da punizione, che permise ai granata di battere la Roma ai supplementari. «Non trovo le parole per questa vittoria, portare la squadra di una vita allo Scudetto è semplicemente indescrivibile», disse al termine dell'incontro, dedicando la vittoria ai propri genitori.

Un trionfo che conteneva qualcosa in più: il trasferimento dal Congo all'età di 5 anni, poi il percorso nel calcio giovanile dal Gassino fino al Torino, facendo tutta la trafila dai Pulcini. Anche nell'ultima stagione ha raccolto qualche presenza in Under 18, senza però riuscire a imporsi con la Primavera, sia sotto la gestione Fioratti sia sotto quella Baldini, nelle quali è apparso nell'undici titolare soltanto una volta. Da lì la nuova avventura all'Avellino, che continuerà anche nella prossima stagione, tagliando così il cordone ombelicale con il Toro.