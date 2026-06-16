Ultime di calciomercato in casa Torino. Arrivato il tecnico, Ignazio Abate, che deve ancora iniziare a lavorare con i propri giocatori, il club granata può iniziare a muoversi per i movimenti in entrata e in uscita sul calciomercato, con alcuni nodi da sciogliere di natura sia contrattuale sia di campo e tanti elementi da rinnovare nel proprio organico, con l'obiettivo di migliorare il piazzamento e la performance in campionato.

Se ci sono interessamenti da parte di alcuni club per Ilkhan, sempre a centrocampo il Toro ipotizza profili che possano andare a migliorare ed elevare il tasso tecnico del reparto centrale granata. Gli occhi del direttore sportivo Gianluca Petrachi, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, sono ricaduti su un giocatore del Parma: Adriàn Bernabé. Il centrocampista spagnolo è un elemento di grande qualità della formazione di Carlos Cuesta su cui il Torino ha posato gli occhi. Sempre secondo il giornalista di Sportitalia, c'è la concorrenza della Fiorentina.