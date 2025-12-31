Calciomercato Toro, si cerca un difensore: frenata Marianucci, c’è un nuovo nome

Il Torino cerca un nuovo difensore centrale per il mercato di gennaio: sfumato Marianucci, l'ultima idea porta alla Premier League

Federico De Milano Caporedattore 31 dicembre - 06:30

Quello del nuovo difensore centrale è uno dei primi innesti in entrata che servono al Torino in questa sessione invernale di calciomercato che ormai è alle porte. Da quando sono passati a una retroguardia a 3, i granata giocano con un numero ridotto di scelte e per questo motivo è lecito aspettarsi almeno un movimento in entrata da parte della dirigenza nel corso del mese di gennaio. La poca profondità della rosa in questo reparto si è evidenziata ancora di più in queste ultimissime settimane che il Toro ha dovuto affrontare senza Saul Coco e Adam Masina, partiti alla volta del Marocco per disputare la Coppa d'Africa.

Il Torino cercava Marianucci: un ostacolo ferma tutto — Uno dei primi nomi che era emerso per il Torino era quello di Luca Marianucci, difensore centrale del Napoli che però all'ombra del Vesuvio è chiuso da una forte concorrenza. L'anno scorso si era messo in luce con la divisa dell'Empoli e le ottime prestazioni che aveva fatto vedere in Toscana gli erano valse la chiamata dai campioni d'Italia. Tuttavia, in questo mercato invernale potrebbe salutare il Napoli per andare in nuovo club e trovare più spazio. Dopo l'interesse dei granata ora in pole position per Marianucci c'è la Cremonese. I grigiorossi fanno leva sulla formulazione dell'operazione che convince il Napoli. Si tratta di un prestito secco, modalità che il Toro non ha invece preso in considerazione perché voleva inserire almeno un diritto di riscatto per poter avere in qualche modo un controllo sul futuro del centrale classe 2004.

Coppola torna di moda per la difesa granata — In seguito alla sconfitta casalinga contro il Cagliari, è stato domandato al patron Urbano Cairo anche un commento sulla sessione di calciomercato che si aprirà il prossimo 2 gennaio. Queste le sue dichiarazioni: "Subito un innesto di mercato? Al momento non credo, immediatamente non penso. Stiamo lavorando e le idee ci sono. Cessioni? No, nessuno qui mi ha chiesto di andare via. Stanno tutti bene qui". Una delle opzioni che è tornata in queste ore di moda per il Torino porta a una vecchia conoscenza del campionato italiano. Si tratta di Diego Coppola, centrale classe 2003 che la scorsa estate ha lasciato l'Hellas Verona per trasferirsi al Brighton. In Premier League però lo spazio per lui è poco e potrebbe quindi decidere di tornare in Serie A. Il DS granata Gianluca Petrachi è al lavoro assieme ai suoi collaboratori per cercare un nuovo innesto da mettere a disposizione di mister Marco Baroni nonostante il rientro nella lista per il campionato di Saba Sazonov (fin qui mai sceso in campo) e il possibile rientro già tra pochi giorni di Coco in Italia, se la sua avventura in Coppa d'Africa dovesse chiudersi già ai gironi.