L'ex direttore sportivo dell'area scouting Enrico Paresce firma ufficialmente in Bulgaria, sarà il nuovo vicedirettore sportivo del Levsky Sofia. A comunicarlo è stata proprio la società bulgara con un comunicato ufficiale sul sito del club. Paresce era approcciato a Torino l'estate 2025, quando ancora Vagnati era il ds del Toro, ed adesso ha rescisso il suo contratto con il club granata per ripartire con un ruolo di maggior rilievo nella capitale bulgara. Nuova avventura, dunque, per uno degli artefici del settore giovanile granata che ha anche ricevuto l'in bocca al lupo di tanti ragazzi appartenenti alle giovanili del Toro.