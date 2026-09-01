L'ex Torino Borna Sosa è in trattativa con il Colonia. Il calciatore attualmente al Crystal Palace tornerebbe così in Bundesliga
L'ex Toro Borna Sosa potrebbe ritornare in Bundesliga. Il giocatore croato, attualmente di proprietà del Crystal Palace, ha militato nello Stoccarda dal 2018 al 2023 e ora potrebbe far ritorno nel campionato tedesco accasandosi al Colonia. Come riporta Florian Plettenberg, il club tedesco sta cercando un accordo con la squadra inglese per il classe '98. Borna Sosa ha vestito la casacca granata nell'annata 2024/25, non riuscendo a lasciare il segno e tornando all'Ajax alla fine del prestito, dopo aver collezionato 20 presenze e 1231 minuti all'ombra della Mole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
LIVE! Ultimo giorno di mercato: Toro, Genoa su Aboukhlal, mentre si allontana Morato
Calciomercato
Chi è Nathan Patterson, il colpo a sorpresa di Petrachi
Calciomercato
Calciomercato, Torino: accordo con la Fiorentina per Mandragora, ma...
Toro
Rafik Belghali al Torino: formula, cifre e dettagli
Toro
Calciomercato, Torino: Aboukhlal in uscita, piace al Genoa
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti