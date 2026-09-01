L'ex Toro Borna Sosa potrebbe ritornare in Bundesliga. Il giocatore croato, attualmente di proprietà del Crystal Palace, ha militato nello Stoccarda dal 2018 al 2023 e ora potrebbe far ritorno nel campionato tedesco accasandosi al Colonia. Come riporta Florian Plettenberg, il club tedesco sta cercando un accordo con la squadra inglese per il classe '98. Borna Sosa ha vestito la casacca granata nell'annata 2024/25, non riuscendo a lasciare il segno e tornando all'Ajax alla fine del prestito, dopo aver collezionato 20 presenze e 1231 minuti all'ombra della Mole.