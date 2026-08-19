Sviluppo di mercato imprevedibile? Sì, forse. Il forse è doveroso perché nel calciomercato tutto può succedere fino all'ultimo secondo. L'Udinese ha messo gli occhi su Ardian Ismajli. Secondo Gianluca Di Marzio, il club friulano avrebbe messo nel mirino il difensore granata per potenziare il proprio reparto difensivo. L'operazione è ancora nelle sue fasi embrionali, l'Udinese sta iniziando a sondare il campo e Ismajli figura nella lista dei giocatori considerati interessanti. L'estate di Ismajli è stata particolare: fino al termine del ritiro di Pinzolo è risultato un perno imprescindibile della linea a tre di Ignazio Abate, poi sono arrivati in rapida successione Comert e Comuzzo e le cose sono un po' cambiate e al momento sono proprio loro due i titolari insiema a Coco. Tuttavia, a oggi, anche solo per una questione numerica, il Torino non potrebbe separarsi da Ismajli perché la matematica non mente e i difensori a disposizione di Abate (considerando soprattutto la disposizione a tre) sono risicati e anche lo stesso ex Spezia risulta importante e non sacrificabile.