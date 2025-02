Calciomercato, Ciammaglichella saluta il Torino: c’è la Ternana

Il Torino saluta Aaron Ciammaglichella. Il centrocampista granata non ha trovato molto spazio in questa stagione, esordendo di fatto solo contro l'Atalanta. Il canterano granata è pronto ad approdare con la formula del prestito alla Ternana, club che attualmente milita in Serie C. Si tratta della prima esperienza lontana dal capoluogo piemontese. Il giocatore ha collezionato 92 presenze con il Torino Primavera. Nella scorsa stagione era stato una pedina molto importante per il tecnico della squadra Scurto. In totale ha collezionato quindici reti e dieci assist. Le prime apparizioni risalgono all'annata 20/21, dalla successiva è entrato in pianta stabile. La stagione della ribalta però è quella 23/24: nove gol e cinque assist.