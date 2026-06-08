Sarà Abate il nuovo allenatore del Torino. In giornata doveva arrivare la scelta definitiva e la scelta è arrivata. Il casting si può dire concluso, con l'ex tecnico della Primavera del Milan che raccoglierà l'eredità di D'Aversa.

L'accelerata è arrivata dopo la conclusione della trattativa con Alberto Aquilani. Il tecnico ha temporeggiato prima di prendere la scelta definitiva tra la panchina granata e quella degli emiliani. A preoccupare Aquilani era soprattutto il clima di contestazione che nelle ultime due stagioni ha caratterizzato l'ambiente granata. Dall'altra parte il Torino ha visto una certa esitazione e questo ha spinto il club a interrompere i discorsi.

L'ultima corsa vedeva Abate e Juric come candidati forti per il futuro della panchina. Sullo sfondo c'era la candidatura di Eusebio Di Francesco, ma con quotazioni molto basse. Ancora più remota invece l'ipotesi che portava ad Alberto Gilardino: si era proposto, ma il suo profilo non scaldava particolarmente.

Un'ottima annata con al Juve Stabia per Abate

VERCELLI, ITALY - OCTOBER 30: Ignazio Abate Coach of AC Milan U19 during the Primavera 1 match between Torino U19 and AC Milan U19 on October 30, 2022 in Vercelli, Italy. (Photo by Stefano Guidi/AC Milan via Getty Images)

Spazio dunque ad Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino. Il tecnico è reduce da un'ottima stagione con la Juve Stabia, con cui ha lottato anche per la promozione in Serie A. Le vespe si sono arrese solo nella semifinale playoff contro il Monza. Il risultato è ancora più avvalorato da una situazione societaria non proprio sorridente in casa Juve Stabia. Firmerà un contratto biennale.