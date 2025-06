Calciomercato Torino, Vagnati ripensa a Pio Esposito. Ma l’Inter…

Il Torino deve rinforzare il reparto offensivo. Sono diversi i nomi che sono stati fatti per rinforzare l'attacco granata. Vagnati starebbe, inoltre, ripensando a Pio Esposito. Nato a Castellamare di Stabia nel 2005, è il più piccolo dei tre fratelli Esposito dopo Salvatore (centrocampista dello Spezia) e Sebastiano (attaccante dell'Inter nell'ultima stagione in prestito all'Empoli). Attualmente è impegnato con il Mondiale per Club con l'Inter di Chivu.

Esposito, le basi per una trattativa

Il Torino ha già seguito Pio Esposito la scorsa estate. Capace tecnicamente, bravo nel gioco aereo e con un buon senso del gol, nel prestito allo Spezia si è fatto valere in questa stagione in cui i liguri hanno sfiorato la promozione in Serie A. Vagnati aveva già tentato di portarlo in Piemonte, ma l'Inter aveva fatto muro: non è mai arrivata l'apertura a formule che piacciano al Toro. I granata vorrebbero evitare di non avere in mano il cartellino del calciatore: l'obiettivo sarebbe quello di non inserire controriscatti o diritti di recompra. Adesso Esposito è impegnato con l'Inter, Chivu dovrà fare le sue valutazione e la dirigenza meneghina decidere se accettare quelle che potrebbero essere le proposte di mercato del Torino.