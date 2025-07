Torino 2025/2026: tabellone calciomercato estivo e rosa attuale al 27 luglio

Nella settimana che termina oggi si è acceso il calciomercato del Torino. Ufficiale l'arrivo di Cyril Ngonge dal Napoli, mancano solo gli annunci per Vanja Milinkovic-Savic in azzurro e per Franco Israel al Torino. Intanto Sebastian Walukiewicz è passato in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo e Ange N'Guessan si è accasato allo Slovan Liberec. Il mercato dei granata, ovviamente, non termina qui: aperte diverse trattative per uno o due rinforzi sulla trequarti. Tra i nomi ci sono quelli di Gaetano Oristanio, Eljif Elmas e Zakaria Aboukhlal.