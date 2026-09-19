Nel postpartita di Bologna-Torino, il giocatore granata Gaetano Oristanio è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni.

Una partita che avete ribaltato soprattutto nel secondo tempo, anche grazie ai cambi. Per questo siete qui, perché siete stati tra i migliori nella frazione del secondo tempo. Cos'è cambiato ad un certo punto? "No, sicuramente volevamo vincere la partita perché lo meritavamo. Abbiamo iniziato alla grande, poi abbiamo subito un gol che non meritavamo e quindi c'era la voglia di ribaltarla e portarla a casa"

Gaetano, voi state nella partita, ci rimanete, giocate. A volte manca l'ultimo colpo, poi però, insomma, riuscite ad uscire a testa alta spesso e volentieri. Qual è il problema, se c'è ancora un problema da risolvere? "No, problemi ce ne sono sempre perché fa parte di questo sport, però io penso che questo è un grandissimo gruppo perché lavora forte, lavora bene, è unito sempre in ogni momento della partita, in ogni situazione. Stiamo lavorando tutti insieme, sia chi gioca che chi non gioca, perché il nostro compito è dare tutto. Dare tutto e io voglio ringraziare anche la squadra perché sono arrivato da poco, ma mi hanno fatto sentire subito partecipe e quindi ringrazio tutti veramente"

C'è un piccolo rimpianto su quell'episodio che ti ha visto protagonista, no? "No, è rigore al 100%. Non so perché non è stato fischiato, però quello è rigore al 110%, perché se io sterzo e mi prende il piede, è rigore. Il calcio è semplice, a volte lo vogliono far troppo complesso, ma il calcio è semplice."