Ignazio Abate è intervenuto in conferenza stampa durante il postpartita di Bologna-Torino, gara valida per la quinta giornata di Serie A 2026/27. Ecco le sue dichiarazioni.

Come giudica l'episodio del possibile rigore? "Penso che si giudichi da solo e non ho bisogno di commentarlo".

La differenza tra primo e secondo tempo è stata notevole, cosa ha detto nello spogliatoio? "Abbiamo subito poco, non ricordo grandi pericoli da parte del Bologna e abbiamo anche numeri più alti di loro. La sensazione è che l'atteggiamento non sia stato differente tra la prima frazione e la seconda, bensì è cambiata la struttura della squadra perché abbiamo aggiunto fisicità. Già a Firenze quando abbiamo giocato con un rombo e le due punte abbiamo avuto più pericolosità davanti. Secondo me la sosta ci aiuterà a capire qual è l'abito migliore, anche se non abbiamo grande abbondanza in alcuni reparti e dovrò cambiare di volta in volta".

Come mai l'esclusione di Comuzzo? "Non è stata una scelta tecnica. Era influenzato".

Ha la sensazione che i cambi abbiano svoltato la partita? "L'ingresso di Patterson, Kulenovic, Orsitanio, sono stati tutti bei segnali. Hanno tutti bisogno di alzare i giri del motore perché erano fuori, ma sono contento di come sono entrati".

Perché non partire con le due punte dall'inizio? "Zapata non sta bene, ha saltato tutto il ritiro. Abbiamo perso Adams. Credo che di volta in volta potremmo variare, ma la difesa a quattro mi lascia sensazioni diverse rispetto a quella a tre".