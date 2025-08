Torino 2025/2026: tabellone calciomercato estivo e rosa attuale al 4 agosto

Dopo gli arrivi di Israel e Aboukhlal, il Toro va ancora a caccia di tre acquisti (che aumenteranno in caso di cessioni). In difesa si cerca un giovane terzino sinistro da affiancare a Biraghi e andrà monitorata la situazione di Coco (Spartak in pressing). Sulla trequarti si cerca un titolare a sinistra, dove il sogno resta il ritorno di Elmas. Caccia anche a un attaccante: dialoghi in corso con il Napoli per Simeone come vice Adams.