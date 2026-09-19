Federico Bernardeschi si è presentato in conferenza stampa nel postpartita di Bologna-Torino. Ecco le sue dichiarazioni.

Quanto rammarico c'è per i tre punti sfumati? "C'è tanto rammarico. Ci dispiace non aver vinto questa partita, ma soprattutto che è tanto tempo che non riusciamo a vincere in casa. Ne dobbiamo prendere atto, ne siamo consapevoli e dobbiamo prenderci la responsabilità perché dobbiamo tanto a questi tifosi che ci sostengono sempre. Il nostro è un gruppo sano, con dei valori, e sono certo che ne usciremo alla grande".

Ci spiega il cambio? "L'ho chiesto io, avevo sentito qualcosa e spero di essermi fermato in tempo".

Come avete vissuto il cambio di allenatore? "Il mister ha portato mentalità sin da subito e credo che lo abbiamo seguito bene. Siamo consapevoli che ci manca qualcosa ma penso che si sia già vista un'impronta di quello che il mister ha portato, sebbene abbiamo lavorato con lui solo tre giorni. Dobbiamo continuare su questa strada cercando di lavorare su quello che ci sta mancando. Ora la sosta ci aiuterà".

Aveva fatto un pensierino alla convocazione in Nazionale? "La Nazionale deve essere un orgoglio e credo che si dica che c'è bisogno di una nuova generazione e credo che queste convocazioni lo dimostrino. Ho fatto parte di un ciclo vincente ma ora bisogna guardare al futuro e stare vicini alla Nazionale. Va bene così. Mancini è una grandissima persona, ha portato tanto alla Nazionale e sono convinto che vincerà ancora".

Vi sta mancando qualcosa a livello di condizione fisica? "Sicuramente manca qualcosa, sia dal punto di vista fisico, sia mentale sia caratteriale. Sono più componenti e fortunatamente la sosta ci aiuterà a migliorare la condizione ed abituarci a concetti diversi. Non c'è una sola spiegazione, ma sicuramente qualcosa sta mancando".

Avete parlato con Skorupski dopo l'errore?

"In una squadra si è in 25: c'è chi può sbagliare una parata, chi un gol, chi una diagonale. Non bisogna sempre vedere l'ultimo tassello, ma la catena. Quando si sbaglia si sbaglia in gruppo, ma sono convinto che questo Bologna avrà la forza di reagire".

È vero come ha detto Tedesco che è stato lei a non voler giocare mezzala? "Quando si è in una squadra ci sono cose che bisogna fare per il bene del gruppo. In passato l'ho fatto, giocando anche in posizioni non propriamente mie. Io ho dato la mia disponibilità a mister Tedesco, ma poi bisognava trovare un compromesso. Non abbiamo mai avuto discussioni. Dispiace per il mister perché è una bravissima persona e mi dispiace che se ne sia andato perché è una nostra responsabilità".