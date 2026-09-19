Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa durante il postpartita di Bologna-Torino, gara valida per la quinta giornata di Serie A 2026/27. Ecco le sue dichiarazioni.

Come giudica questo pareggio? Cosa non ha funzionato? "Intanto arrivando tre giorni fa, oggi non mi aspettavo una partita perfetta perché ho avuto poco tempo per stare con i ragazzi. Avevo chiesto una reazione da squadra e da gruppo e ho visto una squadra viva che ci tiene a non stare lì sotto. Ci sono indubbiamente dei principi da sistemare ma ho visto la reazione giusta e su quello sono soddisfatto. Per 70' siamo stati in gara, nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza e siamo stati meno lucidi. Purtroppo siamo calati di condizione fisica: fortunatamente ora avremo la sosta per lavorare su questo. La partita mi ha dato molte indicazioni e andrò a lavorare su quelle. Dispiace non aver regalato la vittoria al nostro pubblico".

Come giudica la difesa a 3? "Nella difesa a tre e nei quinti la squadra ha quelle qualità nelle corde per giocare con questo modulo. Per 70' non abbiamo preso un tiro in porta contro un buon Torino. Oggi non mi aspettavo una partita perfetta ma ho visto cose positive su cui lavorare. Più lavorerò con i ragazzi più capirò se questo è il vestito ideale per loro. Oggi tutti erano dispiaciuti per non aver vinto ma ho detto loro che ripartiremo da qui".

Skorupski è in discussione? "Ho bisogno di stare con lui e giudicarlo. Lo conosco da soli tre giorni e devo valutarlo come Pessina e tutti gli altri. Mi dispiace per lui perché veniva già da un errore ma a me interessa come reagisce: l'errore capita a tutti, come a me nella lettura di una partita, ma l'importante è la reazione perché è quella che determina l'uomo oltre che il giocatore".

Come mai il cambio di Helland? "Helland aveva speso tanto e stava calando. De Silvestri l'ho provato questa settimana nella difesa a tre. A lui piace quella posizione e può giocare anche da quinto. Mi serve esperienza per avere letture e capacità di capire il momento della partita. Ci dispiace aver preso gol così ma bisogna accettarlo in questo momento".