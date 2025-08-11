Dopo l’arrivo di Simeone, il Toro va ancora a caccia di due acquisti (che aumenteranno in caso di cessioni). In difesa si cerca un giovane terzino sinistro da affiancare a Biraghi e andrà monitorata la situazione di Coco (Spartak in pressing). Sulla trequarti si cerca un titolare a sinistra, dove il sogno e obiettivo numero uno resta il ritorno di Elmas. In uscita Sanabria
tor calcio mercato Torino 2025/2026: tabellone calciomercato estivo e rosa attuale all’11 agosto
Torino 2025/2026: tabellone calciomercato estivo e rosa attuale all’11 agosto
Tutto quello che c'è da sapere sul mercato estivo del Torino tra partenze, arrivi, rosa attuale e formazione tipo