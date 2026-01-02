tor calcio mercato Torino, UFFICIALE: Dell’Aquila in prestito al Pontedera

Torino, UFFICIALE: Dell’Aquila in prestito al Pontedera

Il centrocampista granata andrà in prestito al Pontedera
Piero Coletta

Si chiude il capitolo Arezzo per Francesco Dell'Aquila. Il fantasista era in prestito all'Arezzo, militante in Serie C. Poche le chance per mettersi in mostra, appena due sono state le presenze con la maglia dei toscani. Nel futuro del giocatore ora c'è il Pontedera, sempre in prestito. I granata militano in Serie C, nel girone B.

