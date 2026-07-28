Carmine Chioccarelli è stato ceduto ai Lupi irpini e si prepara a vivere la sua nuova avventura nelle giovanili del club campano

Federico Marchesi
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Carmine Chioccarelli, che l'anno scorso ha militato nell'under 16 del Torino, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Avellino. Il classe 2010 giocherà nelle giovanili del club campano, che milita con la prima squadra in Serie B. L'attaccante saluta così momentaneamente i granata e approda alla corte della squadra irpina, con la possibilità di farsi le ossa nelle categorie giovanili con la speranza di agguantare un giorno la prima squadra.

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