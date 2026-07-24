Fabio Desole è ufficialmente un nuovo giocatore del Carpi. Cresciuto nel settore giovanile granata, dopo sei mesi vissuti in prestito con il Chievo Verona, il classe 2006 è stato ceduto al club biancorosso. Il giovane difensore lascia il club granata a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al giugno 2029.

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Il comunicato del club

“L’AC Carpi comunica di avere acquisito – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del difensore Fabio Desole. Desole, strutturato difensore piemontese, di piede mancino, classe 2006, dopo aver completato il percorso giovanile nel Torino, è passato – nel Febbraio scorso – in prestito al Chievo Verona. Con gli scaligeri, Desole ha totalizzato 12 presenze, contribuendo al raggiungimento e al successo nei play-off del Girone B di Serie D. Desole ha sottoscritto un contratto di valenza triennale con scadenza al 30 Giugno 2029”.