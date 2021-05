Calciomercato Torino, Ferigra firma con il Las Palmas a parametro zero

Erick Ferigra si trasferisce a parametro zero al club spagnolo

Come già anticipato nel mese di febbraio, Erick Ferigra si trasfersice in Spagna al Las Palmas. Tra il calciatore e il club era già stato accordato tutto ad inizio anno e ora l'operazione va concretizzandosi. Il centrale è in scadenza di contratto e per questa ragione si trasferirà in Spagna a parametro zero. Ferigra, difensore ecuadoriano, in questa stagione si è allenato con la prima squadra ma non è mai stato considerato nelle rotazioni. Ha raccolto invece alcune presenze con la Primavera da fuoriquota. Ma ora è partito per la Spagna, e non aiuterà più la squadra di Coppitelli, impegnata nel finale di campionato con l'obiettivo di evitare la retrocessione in Primavera 2.