Francesco Dell’Aquila è ufficialmente un nuovo giocatore della Vis Pesaro. Arrivato in granata dalla Spal nell’affare Seck insieme a Gineitis, dopo un'annata vissuta in prestito con il Pontedera, il classe 2004 è stato ceduto al club biancorosso. Il giovane attaccante mancino lascia il club granata a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al giugno 2029. Dopo le esperienze con Pro Vercelli, Messina, Arezzo, il giocatore continua l’esperienza in Serie C

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Il comunicato del club

“La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Torino Football Club per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Dell’Aquila, che ha sottoscritto con il club un contratto fino al 30 giugno 2029. Dell’Aquila, classe 2004, è un attaccante mancino capace di ricoprire diversi ruoli offensivi, facendo di velocità, dribbling e ‘uno contro uno’ le sue principali qualità. Abbina tecnica individuale, imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica, risultando efficace nelle diverse situazioni di gioco. Cresciuto tra il settore giovanile della SPAL e quello del Torino, Dell’Aquila ha vissuto le sue prime esperienze tra i professionisti con le maglie di Pro Vercelli, Messina, Arezzo e, nell’ultima stagione, Pontedera, continuando il proprio percorso di crescita in Serie C. La società accoglie Francesco nella famiglia biancorossa e gli augura una stagione ricca di successi”