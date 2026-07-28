Jean Fiore, centrale della Primavera del Torino, è stato ceduto all'Albese e riparte quindi dall'Eccellenza

Federico Marchesi
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Jean Fiore, difensore centrale di proprietà dell'Under 20 del Torino, è stato ceduto in prestito all'Albese. Lo scorso anno al Seravezza Pozzi, il giocatore congolese è tornato alla base quest'estate, con il Torino che ha deciso di girarlo alla squadra di Alba. Il classe 2007 saluta di nuovo il club granata e si appresta così ad iniziare la sua avventura in Eccellenza.

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Torino Under 15 Jean Fiore

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