Jean Fiore, centrale della Primavera del Torino, è stato ceduto all'Albese e riparte quindi dall'Eccellenza
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Jean Fiore, difensore centrale di proprietà dell'Under 20 del Torino, è stato ceduto in prestito all'Albese. Lo scorso anno al Seravezza Pozzi, il giocatore congolese è tornato alla base quest'estate, con il Torino che ha deciso di girarlo alla squadra di Alba. Il classe 2007 saluta di nuovo il club granata e si appresta così ad iniziare la sua avventura in Eccellenza.
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