Lucas Cekrezi lascia il Torino e vola all’Imperia Calcio. Dopo un'annata con l'Under 18 del Toro dove ha collezionando 33 presenze e 2 assist con la formazione guidata da Vegliato, l'ex Alessandria è stato ceduto al club ligure. Il giovane terzino destro classe 2008 lascia le giovani granata per provare il salto tra i professionisti e farà il suo esordio in Serie D.

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