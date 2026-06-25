Ora è ufficiale. Ruggero Ludergnani rinnova col Torino fino al 2029. Il responsabile del settore giovanile, arrivato a Torino dopo gli anni d’oro alla Spal, ha convinto la dirigenza granata a continuare il percorso insieme. Nonostante un altro anno di contratto (che sarebbe scaduto il 30 giugno 2027) il club ha voluto spegnere qualunque voce d'addio (la Roma ha tentato di inserirsi) rinnovando la fiducia a Ludergnani. Il club ha ufficializzato il prolungamento di contratto con un comunicato sul proprio sito. A seguire il comunicato del club.

Ludergnani rinnova, il comunicato del club

"IlFootball Club è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto del Responsabile del Settore Giovanile Ruggerofino al 30 giugno 2029. Ludergnani, classe 1986, laureato in economia, è al Toro dal luglio 2021. In questi anni in granata ha plasmato metodologia e mentalità, scoprendo e formando diversi calciatori che ora militano in Prima Squadra o nei campionati professionistici. Un grande lavoro che ha prodotto anche lusinghieri risultati sportivi, come la vittoria del campionato dell’Under 17 e dell’Under 18 che nella stagione appena trascorsa ha visto le due squadre giocare con lo scudetto tricolore sul petto. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro"