UFFICIALE – Torino, ceduto N’Guessan allo Slovan Liberec: ecco la formula

Il giovane difensore centrale francese saluta ancora una volta il Torino per trasferirsi in Repubblica Ceca

Come già riportato qui su Toro News nei giorni scorsi, è confermata la partenza di Ange N'Guessan dalla rosa del Torino. Il giovane difensore classe 2003 si trasferisce infatti allo Slovan Liberec. Prima di questa operazione però il centrale francese ha rinnovato il contratto che lo legava al Toro passando dalla scadenza di giugno 2026 a quella di giugno 2027, più un ulteriore anno di opzione per un prolungamento. N'Guessan passa alla società della Repubblica Ceca in prestito annuale con diritto di riscatto. Il difensore granata si era già trasferito all'estero la scorsa estate quando passò in prestito agli sloveni dell'NK Bravo mentre a gennaio 2024 aveva firmato con la Ternana. Prelevato dal Lens nel gennaio 2022, N'Guessan ha fornito prestazioni positive con la maglia della Primavera del Toro senza però mai esordire in prima squadra.