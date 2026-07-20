Era nell'aria da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità del Napoli, attraverso un comunicato: Alessandro Buongiorno dovrà operarsi al ginocchio destro. L'ex capitano del Torino sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per la riparazione della radice del menisco mediale, dopo gli accertamenti effettuati nelle ultime ore. Per il difensore si tratta dell'ennesimo stop dopo l'ultima stagione già fortemente condizionata dai problemi fisici. I tempi di recupero sono stimati intorno ai tre mesi, motivo per cui Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del centrale nelle prime giornate del prossimo campionato. Un'assenza pesante per il Napoli, che perde uno dei punti di riferimento della propria retroguardia proprio all'inizio della nuova stagione.

Il comunicato del club azzurro

"Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!"