Il club salentino non ha notizie dello zambiano da ormai due settimane
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Sono giorni di forte apprensione in casa Lecce per Lameck Banda. L'esterno offensivo zambiano, atteso in ritiro in Austria già dallo scorso 13 luglio, è irreperibile da circa due settimane. Il suo telefono continua a squillare a vuoto o risulta spento e, secondo quanto riferito dal direttore sportivo Stefano Trinchera al Corriere del Mezzogiorno, anche i suoi agenti non hanno più alcun contatto con il giocatore. Se inizialmente si era pensato a un braccio di ferro legato al mercato, con Banda deluso per il mancato trasferimento all'Al-Fateh, nelle ultime ore la situazione ha assunto contorni decisamente più preoccupanti. "Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti a essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c'entri col calcio", ha dichiarato Trinchera.
Esclusa la pista mercato: il Lecce aspetta soltanto sue notizie e la moglie...
L'ipotesi di una protesta per il trasferimento sfumato in Arabia Saudita sembra ormai essere stata accantonata. L'Al-Fateh, infatti, ha virato su altri obiettivi, mentre il Lecce ha sospeso lo stipendio del calciatore e sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari. Tuttavia, ogni discorso sportivo passa inevitabilmente in secondo piano. A rendere ancora più enigmatico il caso contribuiscono alcuni dettagli emersi nelle ultime ore: la moglie del calciatore avrebbe pubblicato sui social alcune immagini da un hotel di lusso e avrebbe smesso di seguirlo, anche se non risultano segnali pubblici di una crisi di coppia. Al momento, però, sono soltanto elementi di contorno. L'unica certezza è che Banda resta irreperibile e che, prima di qualsiasi valutazione sul suo futuro calcistico, il Lecce vuole semplicemente capire dove si trovi e accertarsi che stia bene.
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