Bologna, verso il Torino: Moro claudicante contro la Lazio. Castro rinnova

Non è una situazione semplice in casa bolognese. Il periodo nero sta proseguendo, con il Bologna che nelle ultime sette gare ha vinto solo una volta. Ieri contro la Lazio è arrivata una eliminazione ai calci di rigore nei quarti di finale di Coppa Italia 25/26. I campioni in carica sono già fuori, ma i problemi non finiscono qui. Italiano ieri è stato costretto a sostituire Moro, che aveva accusato un problema al 60'. Al suo posto è entrato Freuler. La presenza del centrocampista dunque è tutta da verificare per la gara contro il Torino.