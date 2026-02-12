Non è una situazione semplice in casa bolognese. Il periodo nero sta proseguendo, con il Bologna che nelle ultime sette gare ha vinto solo una volta. Ieri contro la Lazio è arrivata una eliminazione ai calci di rigore nei quarti di finale di Coppa Italia 25/26. I campioni in carica sono già fuori, ma i problemi non finiscono qui. Italiano ieri è stato costretto a sostituire Moro, che aveva accusato un problema al 60'. Al suo posto è entrato Freuler. La presenza del centrocampista dunque è tutta da verificare per la gara contro il Torino.
Bologna, verso il Torino: Moro claudicante contro la Lazio. Castro rinnova
Le ultime novità in casa bolognese dopo l'uscita anticipata dalla Coppa Italia
Nella giornata di oggi il Bologna, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato il prolungamento di contratto di Santiago Castro fino al 2030. "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030".
