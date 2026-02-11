Bologna, verso il Torino: problemi sugli esterni, i dettagli su Heggem e Pobega

Non soltanto gli impegni ravvicinati, ma anche alcune assenze importanti rischiano di complicare la gara dell'Olimpico Grande Torino per il Bologna di Vincenzo Italiano. La formazione felsinea sfiderà il Torino di Marco Baroni nella giornata di domenica 15 febbraio, a partire dalle 18:00. I rossoblù hanno già la certezza di dover fare a meno di Tommaso Pobega: l'ex centrocampista granata nella sfida contro il Parma ha rimediato, in seguito a controllo VAR, un rosso diretto. Nella giornata odierna l'AIA ha confermato la squalifica di una giornata: "Pobega mette a repentaglio l'incolumità dell'avversario con la gamba tesa: quindi giusto il grave fallo di gioco. Viene punita l'attitudine: il giocatore allunga chiaramente la gamba e dà una tacchettata: decisione corretta", ha spiegato Dino Tommasi ad Open Var.

Capitolo infortunati: problemi sugli esterni per il Bologna

Dunque ci sarà qualche ex? L'assenza certa di Pobega apre alla possibilità con il solo Lorenzo De Silvestri. L'esterno ex granata, però, sta ancora smaltendo una colica addominale e per questo motivo salta la gara di questa sera contro la Lazio, in Coppa Italia. Le sue condizioni sono da valutare: tutt'altro che certa la sua presenza contro il Torino. Il capitolo indisponibili apre anche alla situazione esterni: gli esami di Lykogiannis hanno evidenziato una tendinopatia acuta dei flessori destri: il greco sarà assente per tutto il mese di febbraio. Così il Bologna può contare soltanto su Joao Mario e Zortea a destra e Miranda a sinistra. Su quest'ultimo, però, il tecnico felsineo Italiano ha spiegato la situazione: "Miranda in questo momento non sta riuscendo a recuperare in fretta dagli impegni ravvicinati. Dà garanzie tecniche ma meno a livello fisico. Adesso lì bisognerà adattare qualcuno nel momento in cui qualche compagno dovrà sostituirlo. Le opzioni sono due: o giocheremo con due destri o dovremo snaturare qualcun altro". Il Torino è tra questi impegni ravvicinati: da capire come il giocatore riuscirà a recuperare dopo la gara contro la Lazio.