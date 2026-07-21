"Purtroppo dovrò stare lontano dai campi per un po’ di tempo". Così esordisce Alessandro Buongiorno sul proprio profilo Instagram, dove ha lasciato un post esprimendo tutta la sua amarezza per l'operazione al menisco del ginocchio destro, come comunicato anche dal Napoli. "In questo momento - prosegue il difensore centrale - sono amareggiato, triste e profondamente dispiaciuto. Quando è arrivata questa notizia ho avuto un momento di grande sconforto ma poi ho capito una cosa: la forza dei napoletani, ed io avendo i nonni campani lo so bene, sta nel non abbattersi quando insorgono delle difficoltà; sta nell’alzare la testa e mettersi a lavorare ancora più duramente perché il “sereno” può tornare solo sopra la testa di chi non si arrende. E io non mi arrendo. Come si dice “Adda passà a nuttata” e io lo so: passerà. E quando succederà sarò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia. A presto. Forza Napoli Sempre!" Nei prossimi giorni Buongiorno si sottoporrà all'intervento chirurgico che lo terrà fuori per circa tre mesi.