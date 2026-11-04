Nella giornata di ieri Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario della FIGC, ha depositato in sede la sua candidatura per le prossime elezioni alla poltrona più ambita nel mondo del calcio. Ora c'è anche quella di Adriano Galliani, che ha depositato la sua candidatura il giorno dopo quella del suo rivale. Ora il quadro è molto chiaro, si va verso un Malagò vs Galliani per la presidenza alla FIGC. Il primo candidato ha dalla sua parte il sostegno di undici club. Le elezioni per la presidenza federale sono in programma il prossimo 14 dicembre. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per oggi, 4 novembre.

CORTINA D'AMPEZZO, ITALY - MARCH 15: Giovanni Malago, President of Milano Cortina 2026 waves during the medal ceremonies for the Men's Slalom events on day nine of the Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games at Tofane Alpine Skiing Centre on March 15, 2026 in Cortina d'Ampezzo, Italy. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Lo scontro, tuttavia, non è per niente scontato: sarà una vera e propria sfida senza esclusione di colpi. Nella precedente estate Malagò era stato eletto come numero uno della FIGC con una grandissima preferenza ai danni di Giancarlo Abete, che aveva già ricoperto quel ruolo dal 2007 fino al 2014, quando si era dimesso dopo il disastroso Mondiale del 2014 in Brasile dell'Italia, eliminata per la seconda volta di fila ai gironi. Un preludio ai disastrosi anni successivi.

L'AD del Milan, Adriano Galliani

Ora quella superiorità per Malagò sta venendo meno. aprendo di fatto una contesa che sembrava non esserci appena dopo il commissariamento della FIGC deciso dal CONI con Malagò stesso nominato commissario della Federcalcio. Non resta che aspettare il 14 dicembre, quando l'urna avrà emesso la sua sentenza e deciso a chi affidare il futuro del calcio italiano.