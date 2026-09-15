La Serie A parte forte sugli spalti. Al termine della quarta giornata del campionato 2026/27 è stata già infranta la barriera del milione di presenze complessive, con una media che sfiora i 29.700 spettatori a partita e un tasso di riempimento medio dell'83%. Ben dieci club su venti superano il 90% di saturazione degli impianti. In testa alla classifica prosegue l'ormai consueto duello a San Siro. Il Milan guarda tutti dall'alto (con una sola gara casalinga all'attivo), incalzato dall'Inter che supera costantemente quota 70.000 presenze nei tre match disputati al Meazza. Seguono a ruota Roma, Napoli e Juventus, mentre il Genoa si conferma sesta forza oltre i 30mila tifosi.

Non mancano le eccezioni. Tra le note liete c'è il debutto casalingo del Como allo stadio Sinigaglia, pronto anche per la Champions League, che completa il quadro dei venti impianti. Preoccupa invece il dato della Lazio: la dura protesta della tifoseria contro la presidenza Lotito frena l'affluenza all'Olimpico ad appena 14.000 spettatori di media. Un segnale in forte controtendenza rispetto al resto del movimento, che punta a confermare per la quarta stagione consecutiva il tetto dei 30mila tifosi medi a gara.