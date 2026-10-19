Non solo la Roma, ma anche la Lazio. Il club biancoceleste infatti sta lavorando con il Comune per il progetto Flaminio. Nell’ultimo incontro risalente alla scorsa settimana, gli argomenti più discussi sono stati soprattutto i parcheggi e la viabilità. Il prossimo passo ora è ottenere la dichiarazione di pubblico interesse. Il riconoscimento dell’interesse pubblico costituisce uno dei passaggi fondamentali dell’iter.

ROME, ITALY - MAY 23: Claudio Lotito president of Lazio during the Serie A match between SS Lazio and Pisa SC at Stadio Olimpico on May 23, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Tuttavia mancano i lavori sulle richieste arrivate dagli enti coinvolti, comprese quelle della Soprintendenza. Il Comune di Roma aveva chiesto una nuova versione del piano economico e finanziario. Tra i requisiti anche l'obbligo di tutelare delle caratteristiche architettoniche dell’impianto, che dovranno essere salvaguardate nel progetto di riqualificazione. Solo dopo aver ricevuto la nuova documentazione, il Campidoglio potrà proseguire con le valutazioni e decidere sull’eventuale dichiarazione di pubblico interesse. L'obiettivo, manco a dirlo, è candidare lo stadio ad Euro 2032.