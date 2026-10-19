Il commissario della FIGC Giovanni Malagò ha commentato la giornata poco brillante delle italiane in Champions League
I precedenti di Parma-Torino (VIDEO)
L'ultimo turno di Champions League è stato all'insegna delle sconfitte: quattro su quattro. Roma, Inter, Napoli e Como sono cadute e hanno segnato un record tutt'altro che invidiabile. Per la prima volta nella storia del calcio italiano nessuna ha vinto. Questo momento negativo porta nuovamente al centro dell'attenzione il valore effettivo del movimento in ambito europeo, dove c'è la netta sensazione di un divario tecnico importante.
Nonostante ciò, Malagò ha sottolineato che i risultati delle squadre italiane in Europa non rappresentano il valore del calcio italiano: "Sono sempre abbastanza diffidente nei confronti di dirigenti che esprimono giudizi spesso tranchant su come è l’aspetto tecnico. Quando quattro squadre di Champions perdono tutte, fa riflettere, ma non è solo per il punteggio del ranking. Non penso sia questa la fotografia del nostro calcio. Le squadre in Europa League e in Conference hanno fatto bene. Secondo me valiamo di più".
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