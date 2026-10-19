L'ultimo turno di Champions League è stato all'insegna delle sconfitte: quattro su quattro. Roma, Inter, Napoli e Como sono cadute e hanno segnato un record tutt'altro che invidiabile. Per la prima volta nella storia del calcio italiano nessuna ha vinto. Questo momento negativo porta nuovamente al centro dell'attenzione il valore effettivo del movimento in ambito europeo, dove c'è la netta sensazione di un divario tecnico importante.

CORTINA D'AMPEZZO, ITALY - MARCH 05: Giovanni Malago, President of the Organising Committee for the 2026 Olympic and Paralympic Winter Games, speaks during the Paralympic Games Opening Press Conference ahead of the Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games at on March 05, 2026 in Cortina d'Ampezzo, Italy. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Nonostante ciò, Malagò ha sottolineato che i risultati delle squadre italiane in Europa non rappresentano il valore del calcio italiano: "Sono sempre abbastanza diffidente nei confronti di dirigenti che esprimono giudizi spesso tranchant su come è l’aspetto tecnico. Quando quattro squadre di Champions perdono tutte, fa riflettere, ma non è solo per il punteggio del ranking. Non penso sia questa la fotografia del nostro calcio. Le squadre in Europa League e in Conference hanno fatto bene. Secondo me valiamo di più".