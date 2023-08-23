Milan-Torino, le designazioni arbitrali: Mariani sarà il direttore di gara

Le designazioni arbitrali della seconda giornata—
FROSINONE – ATALANTA Sabato 26/08 h.18.30
SACCHI
PAGLIARDINI – PERROTTI
IV: SANTORO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
MONZA – EMPOLI Sabato 26/08 h.18.30
AURELIANO
IMPERIALE – D’ASCANIO
IV: MINELLI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: MUTO
H. VERONA – ROMA Sabato 26/08 h.20.45
DOVERI
BRESMES – GARZELLI
IV: ZUFFERLI
VAR: NASCA
AVAR: PAGANESSI
MILAN – TORINO Sabato 26/08 h.20.45
MARIANI
ROSSI L. – MASSARA
IV: MASSIMI
VAR: VALERI
AVAR: MIELE
FIORENTINA – LECCE h. 18.30
FERRIERI CAPUTI
MELI – ALASSIO
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI MARTINO
JUVENTUS – BOLOGNA h. 18.30
DI BELLO
BOTTEGONI – MORO
IV: MARCENARO
VAR: FOURNEAU
AVAR: NASCA
LAZIO – GENOA h. 20.45
MARINELLI
ROSSI M. – AFFATATO
IV: COSSO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MERAVIGLIA
NAPOLI – SASSUOLO h. 20.45
GIUA
DEL GIOVANE – TRINCHIERI
IV: RUTELLA
VAR: CHIFFI
AVAR: MARINI
SALERNITANA – UDINESE Lunedì 28/08 h. 18.30
MASSA
TOLFO – FONTEMURATO
IV: MARCHETTI
VAR: DI MARTINO
AVAR: CHIFFI
CAGLIARI – INTER Lunedì 28/08 h. 20.45
FABBRI
MONDIN – DI IORIO
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: LONGO S.
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