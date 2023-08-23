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Milan-Torino, le designazioni arbitrali: Mariani sarà il direttore di gara

Milan-Torino, le designazioni arbitrali: Mariani sarà il direttore di gara - immagine 1
Sono uscite le designazioni arbitrali per la seconda giornata: ad arbitrare Torino Milan sarà il fischietto della sezione di Aprilia
Enrico Penzo

Tra pochi giorni avrà inizio la seconda giornata di Serie A. I granata affronteranno a San Siro il Milan, sabato alle ore 20:45. A dirigere la gara sarà Maurizio Mariani, mentre in sala Var sarà presente Valeri.

La carriera di Mariani

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L'arbitro esordisce nella categoria esordienti nel 2007 e successivamente approda in Serie D. Dopo 2 anni viene promosso in Lega Pro: qui, tra le altre partite, viene anche designato per dirigere la finale di Supercoppa Primavera 2010/2011. L'anno successivo è importante per la sua carriera, infatti viene promosso in Serie B e fa il suo esordio nella categoria cadetta il 30 agosto 2011. Il 6 gennaio 2013 arbitra la sua prima partita di Serie A, Chievo-Atalanta, e il primo agosto 2015 riceve la promozione nella categoria maggiore. A partire dal 2019 viene anche inserito nella lista degli arbitri internazionali FIFA.

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Le designazioni arbitrali della seconda giornata

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FROSINONE – ATALANTA     Sabato 26/08 h.18.30

SACCHI

PAGLIARDINI – PERROTTI

IV:      SANTORO

VAR:     DIONISI

AVAR:       GARIGLIO

 

MONZA – EMPOLI     Sabato 26/08 h.18.30

AURELIANO

IMPERIALE – D’ASCANIO

IV:      MINELLI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       MUTO

 

H. VERONA – ROMA     Sabato 26/08 h.20.45

DOVERI

BRESMES – GARZELLI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      NASCA

AVAR:       PAGANESSI

 

MILAN – TORINO     Sabato 26/08 h.20.45

MARIANI

ROSSI L. – MASSARA

IV:     MASSIMI

VAR:     VALERI

AVAR:     MIELE

 

FIORENTINA – LECCE     h. 18.30

FERRIERI CAPUTI

MELI – ALASSIO

IV:      RAPUANO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DI MARTINO

 

JUVENTUS – BOLOGNA     h. 18.30

DI BELLO

BOTTEGONI – MORO

IV:     MARCENARO

VAR:     FOURNEAU

AVAR:      NASCA

 

LAZIO – GENOA     h. 20.45

MARINELLI

ROSSI M. – AFFATATO

IV:       COSSO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     MERAVIGLIA

 

NAPOLI – SASSUOLO     h. 20.45

GIUA

DEL GIOVANE – TRINCHIERI

IV:     RUTELLA

VAR:      CHIFFI

AVAR:       MARINI

 

SALERNITANA – UDINESE     Lunedì 28/08 h. 18.30

MASSA

TOLFO – FONTEMURATO

IV:       MARCHETTI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:      CHIFFI

 

CAGLIARI – INTER     Lunedì 28/08 h. 20.45

FABBRI

MONDIN – DI IORIO

IV:     AYROLDI

VAR:     MARINI

AVAR:       LONGO S.

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