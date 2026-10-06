Decisamente meno falli rispetto alla scorsa stagione: un'analisi che vede il passaggio da una media a partita per ogni squadra da 12,68 a 11,38. E in quanto ai cartellini? Finora, di sanzioni massime ne sono state emesse davvero poche: soltanto due espulsioni. Sui cartellini gialli, però, il dato cambia.

Quanti cartellini rossi?

E i gialli? Il dato in Serie A

Solo due giocatori sono stati espulsi nel corso delle prime cinque giornate di Serie A. Si tratta di Gianluca Gaetano dell'Atalanta, espulso al settimo minuto di recupero della gara contro la Roma per proteste, e di Johan Vazquez, che alla quarta giornata di Serie A ha rimediato un doppio cartellino giallo contro il Frosinone, per due falli ai danni dei giocatori ciociari.In quanto ai cartellini gialli, però, il dato cambia. 160 sanzioni già emesse in campo dai direttori di gara, con una media di poco più di 3 cartellini gialli a partita. Tra chi è entrato nei premi più volte, Bracaglia, Ostigard, Veiga e Schingtienne, difensori rispettivamente di Frosinone, Genoa, Lecce e Venezia, che hanno rimediato 3 sanzioni. E le squadre che hanno preso più cartellini, in effetti, sono Venezia e Frosinone, rispettivamente con 16 e 12. Il Torino si ferma al quattordicesimo posto con 4 cartellini gialli, rimediati da Gineitis contro il Sassuolo e Braganca, Belghali e Patterson contro il Bologna.