Rocchi riunisce arbitri e VAR: parola d’ordine ritrovare coesione

Per la prima volta dalla sua nascita, Gianluca Rocchi riunisce arbitri e VAR a campionato in corso, come riporta La Gazzetta dello Sport. La decisione, arrivata nella giornata di oggi, arriva quasi come un fulmine a ciel sereno: solitamente questo tipo di incontri avvengono nel precampionato, ma la scelta dell'ex fischietto e attuale designatore Can A e B è arrivata a seguito dei tanti errori occorsi nel corso di questa stagione. L'obiettivo di tale riunione è ritrovare quella coesione necessaria per uno svolgimento corretto del mestiere dell'arbitro e dell'utilizzo del VAR. Sarà previsto infatti un ripasso delle linee guida, dei test e la visione di alcuni episodi già accaduti per far sì che ci sia connessione totale ed unicità negli interventi del VAR.