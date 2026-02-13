Toro News
Rocchi riunisce arbitri e VAR: parola d’ordine ritrovare coesione

Il designatore Gianluca Rocchi chiama a raccolti tutti gli arbitri
Redazione Toro News

Per la prima volta dalla sua nascita, Gianluca Rocchi riunisce arbitri e VAR a campionato in corso, come riporta La Gazzetta dello Sport. La decisione, arrivata nella giornata di oggi, arriva quasi come un fulmine a ciel sereno: solitamente questo tipo di incontri avvengono nel precampionato, ma la scelta dell'ex fischietto e attuale designatore Can A e B è arrivata a seguito dei tanti errori occorsi nel corso di questa stagione. L'obiettivo di tale riunione è ritrovare quella coesione necessaria per uno svolgimento corretto del mestiere dell'arbitro e dell'utilizzo del VAR. Sarà previsto infatti un ripasso delle linee guida, dei test e la visione di alcuni episodi già accaduti per far sì che ci sia connessione totale ed unicità negli interventi del VAR.

Maria Sole Ferreri Caputi torna ad arbitrare in A

Le novità non si fermano però qui. A far notizia è infatti il ritorno di Maria Sole Ferreri Caputi nel massimo campionato italiano. Il primo fischietto donna della nostra Serie A tornerà infatti ad arbitrare in occasione di Udinese-Sassuolo, la prima volta nel corso di questa stagione per l'arbitra insignita della qualifica di "miglior arbitro femminile al mondo" lo scorso dicembre.

