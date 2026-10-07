Il campionato italiano sorprende e regala emozioni. Ma in Spagna sono ancora più avanti...
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Questo campionato è decisamente diverso. Lo sapevamo e ora l'abbiamo anche capito: è una Serie A che vuole regalare molte più emozioni di quanto non abbia fatto l'anno scorso. Lo dimostra il numero di pareggi a reti bianche in cinquanta partite: nessuno. Ma lo dimostra anche il numero totale di gol e il suo confronto con gli altri quattro campionati europei più importanti.
Serie A sulla Premier League, ma La Liga... Quanti gol totali?Top 5 campionati europei? No, la Serie A è in top 2. Il confronto tra i campionati più importanti in Europa in quanto a numero totali di gol regala molte emozioni per gli appassionati di calcio italiano. Intanto perché il nostro campionato, con 145 gol in 5 giornate, si pone davanti a Premier League, Bundesliga e Ligue 1, dietro solo a La Liga (210 gol). Ma soprattutto perché la media è molto positiva. Con 29 gol a giornata, la Serie A resta dietro soltanto di un gol rispetto al campionato spagnolo (che è già alla 7 giornata). Chi sale cambiando i valori è la Bundesliga, che, ferma alla quarta giornata, vanta oltre 34 gol a giornata.
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