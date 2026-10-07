Il campionato italiano sorprende e regala emozioni. Ma in Spagna sono ancora più avanti...

Redazione Toro News
Copertina video su conseguenze scontri pre Derby della Mole

Scontri del Derby della Mole, la Digos presenta il conto (VIDEO)

Questo campionato è decisamente diverso. Lo sapevamo e ora l'abbiamo anche capito: è una Serie A che vuole regalare molte più emozioni di quanto non abbia fatto l'anno scorso. Lo dimostra il numero di pareggi a reti bianche in cinquanta partite: nessuno. Ma lo dimostra anche il numero totale di gol e il suo confronto con gli altri quattro campionati europei più importanti.

Serie A sulla Premier League, ma La Liga... Quanti gol totali?

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Top 5 campionati europei? No, la Serie A è in top 2. Il confronto tra i campionati più importanti in Europa in quanto a numero totali di gol regala molte emozioni per gli appassionati di calcio italiano. Intanto perché il nostro campionato, con 145 gol in 5 giornate, si pone davanti a Premier League, Bundesliga e Ligue 1, dietro solo a La Liga (210 gol). Ma soprattutto perché la media è molto positiva. Con 29 gol a giornata, la Serie A resta dietro soltanto di un gol rispetto al campionato spagnolo (che è già alla 7 giornata). Chi sale cambiando i valori è la Bundesliga, che, ferma alla quarta giornata, vanta oltre 34 gol a giornata.
Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27

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